ВСУ атаковали Энергодар с помощью БПЛА

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона на Энергодар были повреждены три автомобиля. Об этом 7 мая сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

«В результате попытки ВСУ атаковать Энергодар повреждены три автомобиля. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен сотрудниками военной полиции», — следует из публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет, возгорания также не произошло.

5 мая ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области. В результате атаки со стороны украинских военнослужащих 1152 абонента были обесточены.