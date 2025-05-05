ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 5 мая сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее шести взрывов», — уточнил он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в результате обстрела со стороны ВСУ 1152 абонента были обесточены. Он также предупредил об опасности повторных ударов.
29 апреля Балицкий сообщил, что автобус с детьми подвергся атаке беспилотника ВСУ в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Ранения получил мальчик 2007 года рождения.