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ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 5 мая сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее шести взрывов», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в результате обстрела со стороны ВСУ 1152 абонента были обесточены. Он также предупредил об опасности повторных ударов.

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29 апреля Балицкий сообщил, что автобус с детьми подвергся атаке беспилотника ВСУ в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Ранения получил мальчик 2007 года рождения.

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