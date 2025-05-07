ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали храм, в результате была повреждена крыша. Об этом 7 мая сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Сегодня FPV-дрон совершил атаку на храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Хомутовского района. В результате атаки повреждены остекление и крыша здания», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, из-за атаки противника также произошло задымление здания, но без возгорания. Он также добавил, что среди мирного населения погибших и пострадавших нет.

Ранее в этот день Хинштейн сообщил, что украинские боевики атаковали населенные пункты Гончаровка и Теткино в Суджанском районе Курской области, при ударах пострадали два человека. Он добавил, что пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается медицинская помощь.