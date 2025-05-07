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Экономист рассказал, кто из россиян получит выплаты в мае

Балынин: ряд категорий россиян получит выплаты в 55 тыс. и 80 тыс. рублей в мае
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в мае ряд категорий россиян в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина получит выплаты в размере 55 тыс. и 80 тыс. рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В беседе с aif.ru в среду, 7 мая, специалист уточнил, что 80 тыс. рублей от государства в мае получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы или вдовцы умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ.

Выплаты в размере 55 тыс. рублей получат к 9 Мая бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, а также лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР.

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6 мая Балынин рассказал, как праздники повлияют на выплаты в мае. По его словам, аванс для работников будет меньше, чем обычно, из-за длинных праздников, однако во второй половине месяца сумма окажется больше, отмечает Pravda.Ru.

7 мая вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сократить на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек, пишет RT.

5 мая депутаты Госдумы внесут на рассмотрение в парламент законопроект, который предлагает предоставлять социальные льготы труженикам тыла и детям ВОВ. Соавтором проекта стал лидер партии Госдумы Сергей Миронов. Он уточнил, что соцподдержку нужно предоставить тем людям, которым на момент завершения войны было менее 18 лет, а также лицам, отработавшим в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945-го в тылу, сообщает 360.ru.

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