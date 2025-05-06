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Экономист объяснил, почему аванс в мае будет меньше обычного

Экономист Балынин: аванс в мае будет меньше из-за количества рабочих дней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, почему аванс у работников в мае будет меньше обычного.

В беседе с aif.ru во вторник, 6 мая, он указал на то, что аванс у работников в мае 2025 года будет меньше, чем обычно, из-за длительных праздников, но за вторую половину мая сумма будет больше.

Он объяснил, что зарплата за каждую половину месяца оплачивается пропорционально числу рабочих дней в месяце. Каледарно в мае 31 день, однако рабочих лишь 18. Экономист отметил, что специфика календаря сложилась таким образом, что все праздничные дни пришлись на первую половину месяца.

«В периоде с 1 по 15 мая — семь рабочих дней, а в периоде с 16 по 31 мая — 11 дней. Соответственно, в первой половине мая придет 7/18 от оклада, а во вторую половину мая — 11/18 от оклада», — объяснил Балынин.

Он добавил, что премии и надбавки, как правило, работодатели выплачивают во вторую половину месяца, на них никак не повлияет календарная специфика.

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3 мая бухгалтер Ирина Кащиц предупредила, что с 1 по 15 мая насчитывается только семь рабочих дней. Для расчета аванса нужно разделить размер оклада на количество рабочих дней в месяце и умножить на семь. Также нужно не забывать про удержание налога на доходы физических лиц — 13%, отмечает ИА Регнум.

До этого, 22 апреля, депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что отпуск во второй половине мая брать невыгодно из-за праздников, будет мало отработанных дней. По его словам, это значит, что и аванс будет небольшим, отмечает 360.ru. Депутат добавил, что если говорить о рабочей смене, выпадающей на праздничный день, то ее должны оплатить в повышенном размере или предоставить дополнительный день отдыха, пишет RT.

Ранее, в апреле, юрист Оксана Красовская рассказала, что если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, оплата труда производится накануне этого дня. Таким образом, если день выплаты заработной платы выпадает на майские праздники в 2025 году, а именно с 1 мая по 4 мая или с 8 по 11 мая, то заработную плату за апрель должны выплатить накануне этого дня, пишет Life.ru.

Также в апреле депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила, что, получая зарплату в конвертах, россияне рискуют остаться без достойной пенсии. Парламентарий напомнила, что человек, работающий не по трудовому договору и получающий зарплату в конверте, не может рассчитывать на страховые выплаты и оплату больничного.

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