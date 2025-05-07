Студентка из Петербурга разработала перехватчик дронов

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для перехвата дронов малого или среднего размера. Автор разработки — Светлана Кабанова.

Телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу университета сообщает, что у нового беспилотника очень низкая себестоимость. Это прототип беспилотника-камикадзе «конвертоплан». Во время полета он способен полностью лечь на крыло. Это делает дрон менее уязвимым и усиливает аэродинамику.

Разработки проводились в рамках программы «Компас-3D». При изготовлении использовались различные технологии, в том числе деревообработка и 3D-печать. Образец уже выдержал лабораторные испытания.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал систему «Солярис НС», которая будет защищать российские территории от беспилотников. Систему создал концерн «Созвездие». Уточняется, что разработка является модернизированной версией, в которой объединены функционал «Солярис-О» для обнаружения дронов и «Солярис-Н» для подавления. Уточняется, что комплекс можно размещать и на земле, и на крышах или стационарных вышках.