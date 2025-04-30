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«Ростех» разработал систему «Солярис НС» для защиты территорий от беспилотников

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Фото: Ростех
dzen
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Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал систему «Солярис НС», которая будет защищать российские территории от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе компании.

«Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам сменить частоту и уйти из зоны воздействия. Работа изделия не препятствует функционированию прочего оборудования, использующего радиоэфир. Несколько комплексов могут объединяться в кластер для круговой защиты объекта», — говорится на сайте госкорпорации.

Систему создал концерн «Созвездие». Уточняется, что разработка является модернизированной версией, в которой объединены функционал «Солярис-О» для обнаружения дронов и «Солярис-Н» для подавления. Уточняется, что комплекс можно размещать и на земле, и на крышах или стационарных вышках. Кроме того, несколько изделий «Солярис-НС» могут объединяться в единый кластер для обеспечения круговой защиты.

Разработка уникальна сочетанием технологий обнаружения и прицельно-заградительного формирования помех, как отметили в «Ростехе». «Солярис-НС» может подавлять максимально широкий спектр всех типов дронов в сквозном диапазоне частот от 100 до 6 тыс. МГц. Комплекс может одновременно обнаруживать не менее трех дронов.

По словам гендиректора управляющей организации АО «Концерн «Созвездие» Бориса Мовтяна, разработка является новым этапом в развитии технологий радиоэлектронной борьбы.

«Объединяя в себе передовые решения в области обнаружения и подавления БПЛА, система обеспечивает надежную защиту критически важных объектов от любых современных угроз с воздуха. Мы уверены, что «Солярис-НС» станет ключевым элементом в системах безопасности как государственных, так и коммерческих структур», — уточнил он.

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