«Ростех» разработал систему «Солярис НС» для защиты территорий от беспилотников
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- «Ростех» разработал систему «Солярис НС» для защиты территорий от беспилотников
Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» разработал систему «Солярис НС», которая будет защищать российские территории от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе компании.
«Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам сменить частоту и уйти из зоны воздействия. Работа изделия не препятствует функционированию прочего оборудования, использующего радиоэфир. Несколько комплексов могут объединяться в кластер для круговой защиты объекта», — говорится на сайте госкорпорации.
Систему создал концерн «Созвездие». Уточняется, что разработка является модернизированной версией, в которой объединены функционал «Солярис-О» для обнаружения дронов и «Солярис-Н» для подавления. Уточняется, что комплекс можно размещать и на земле, и на крышах или стационарных вышках. Кроме того, несколько изделий «Солярис-НС» могут объединяться в единый кластер для обеспечения круговой защиты.
Разработка уникальна сочетанием технологий обнаружения и прицельно-заградительного формирования помех, как отметили в «Ростехе». «Солярис-НС» может подавлять максимально широкий спектр всех типов дронов в сквозном диапазоне частот от 100 до 6 тыс. МГц. Комплекс может одновременно обнаруживать не менее трех дронов.
По словам гендиректора управляющей организации АО «Концерн «Созвездие» Бориса Мовтяна, разработка является новым этапом в развитии технологий радиоэлектронной борьбы.
«Объединяя в себе передовые решения в области обнаружения и подавления БПЛА, система обеспечивает надежную защиту критически важных объектов от любых современных угроз с воздуха. Мы уверены, что «Солярис-НС» станет ключевым элементом в системах безопасности как государственных, так и коммерческих структур», — уточнил он.
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев 26 марта сообщил о необходимости установить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).