Для защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует установить новые высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 26 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Центральный федеральный округ (ЦФО), где он осмотрел комплексы лазерного оружия для поражения малых целей.

«Нам были продемонстрированы сейчас разработки, которые, как принято говорить сейчас, основаны на новых физических принципах. Я имею в виду комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера», — сообщил Медведев в выступлении, которое опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, ВСУ, несмотря на переговоры, наносят удары БПЛА по объектам, среди которых есть и здания гражданской инфраструктуры. Медведев отметил, что для защиты от атак в ближайшее время следует развернуть высокоэффективные комплексы ПВО.

«Эта задача не только производственная, она связана и с подготовкой необходимого нормативного материала», — подытожил он.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России, вопреки договоренностям приостановить такие атаки. В ведомстве уточнили, что объектом атаки было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Кроме того, днем ранее удар ВСУ оставил без электроснабжения более 4 тыс. потребителей в Курской области. Минобороны РФ подчеркнуло, что своими действиями киевский режим делает всё для срыва договоренностей Москвы и Вашингтона о поэтапных шагах по урегулированию украинского конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.