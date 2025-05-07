В Кремле осудили отказ МОК непрофильным СМИ из РФ в аккредитации на Олимпиаду-2026
Россия осуждает отказ Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить аккредитацию непрофильным российским СМИ на зимнюю Олимпиаду-2026. Об этом 7 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
«Это является дискриминационными действиями в отношении российских СМИ, и мы их осуждаем», — заявил он.
Накануне ТАСС сообщил об отказе МОК в аккредитации на ОИ-2026 представителям СМИ из России, которые не специализируются на спорте. В пресс-службе комитета сообщили, что соответствующее решение принято на данном этапе. Отмечается, что запрос журналистов внесли в список ожидания для пересмотра осенью текущего года.
Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.
В июле 2024 года оргкомитет Олимпийских игр в Париже отозвал ранее выданные аккредитации у четырех российских журналистов. Ко времени отзыва трое журналистов уже осветили церемонию открытия и некоторые соревнования. Четвертым представителем российсикх СМИ, который подвергся отзыву аккредитации, стал фотокорреспондент.
До начала Олимпиады, 24 июля, журналистам «Известий» отказали в аккредитации на Игры в Париже. Песков заявил, что соответствующее решение можно только жестко осудить. Он подчеркнул, что Россия не приемлет подобных решений и считает их прямым ущемлением средств массовой информации, они красноречиво характеризуют отношение французских властей к журналистам из РФ.