Эксперт дала советы по подготовке к путешествиям в экзотические страны

Перед поездкой в экзотические страны важно тщательно подготовиться, чтобы избежать проблем со здоровьем и документами. Таким мнением в беседе с «Известиями» 7 мая поделилась директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.

«Первое, что стоит сделать, — изучить особенности страны. Это касается не только визовых правил, но и санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказала она.

Специалист пояснила, что в некоторых регионах распространены опасные инфекции, такие как малярия, лихорадка Денге и вирус Зика.

«Проверить актуальные рекомендации по прививкам можно на сайтах Роспотребнадзора или ВОЗ. Некоторые вакцины, например от желтой лихорадки, обязательны для въезда в определенные страны», — добавила эксперт.

По ее словам, важно правильно составить аптечку. В дополнение к стандартному набору, включающему антисептики, жаропонижающие и средства от отравлений, стоит взять препараты для лечения укусов насекомых, антигистамины и репелленты. Полезно также иметь электролиты для предотвращения обезвоживания.

Эксперт предупредила об опасности пищевых отравлений.

«Пейте только бутилированную воду, избегайте уличной еды и льда в напитках. Фрукты и овощи нужно тщательно мыть и чистить», — подчеркнула она.

Особое внимание следует уделить защите от солнца. По мнению специалиста, даже в облачную погоду ультрафиолет может представлять опасность. Обязательно используйте крем с SPF 50+, носите головной убор и одежду из натуральных тканей. Также эксперт рекомендует быть осторожными с местной флорой и фауной, избегая контакта с животными, так как они могут быть переносчиками болезней.

Кроме того, стоит проявлять осторожность с растениями, так как некоторые из них могут вызывать аллергические реакции.

Наконец, важно позаботиться о документах и страховке.

«Сделайте копии паспорта и визы, сохраните их в облаке. Обязательно оформите туристическую страховку: она покроет медицинские расходы и другие непредвиденные ситуации», — подытожила Кошелева.



Ранее, 4 мая, заведующая аптекой «Сбер Еаптека» Елена Прохорова в беседе с «Известиями» дала советы по борьбе с джетлагом. По ее словам, по прилете следует поддерживать часы той страны, где оказался человек. Лечь спать лучше сразу по местному времени, а если есть сложности с засыпанием — принять легкий снотворный препарат на основе мелатонина, в течение дня надо больше бывать на солнце.