Фехтовальщиков РФ допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе
Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях на чемпионатах в нейтральном статусе. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба организации.
Уточняется, что российским фехтовальщикам будет разрешено выступать только под флагом FIE.
Первым соревнованием с их участием станет чемпионат Европы в Генуе с 14 по 19 июня. После спортсмены примут участие в чемпионате мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси, пишет ТАСС.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 8 марта призвал мировые спортивные организации рассмотреть вопрос о допуске россиян до квалификационных турниров Олимпиады. Он отметил, что миссия олимпийского движения заключается в объединении стран мира.