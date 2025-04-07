«Если выйдем на международную арену, то быстро вернемся в лидеры»

Российские фехтовальщики частично допущены до международных соревнований в нейтральном статусе еще с 2023 года. В первую очередь это касается юниоров. Но главные звезды по-прежнему забанены, так как выступают за ЦСКА и носят погоны Вооруженных сил РФ — на спортсменов, имеющих связи с силовыми структурами, в марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал наложить запрет на выступления. Поэтому все титулованные российские фехтовальщики не могут выступать на чемпионатах мира и Европы.

Это касается и олимпийских чемпионок в женской сабле Софьи Великой, Яны Егорян и Ольги Никитиной, которые пока соревнуются только внутри России, если не считать прошлогодних Игр БРИКС в Казани. А на внутренней арене среди прочих они в марте выступили на престижном турнире «Московская сабля», где победила Никитина, в финале обыгравшая Егорян. В интервью «Известиям» она рассказала, как после 2022 года соревнования внутри страны помогают сохранять лидерам высокий уровень, а также оценила шансы скорого возвращения на международную арену.

— За счет чего вы выиграли «Московскую саблю»?

— Хороший вопрос. За счет желания точно — очень хотелось выиграть. За счет тренера, который всё время мне подсказывал, держал в тонусе. Концентрацию я старалась держать. Не всегда получалось, но всё равно в целом мне это удалось. Очень много работала, готовилась — вот и результат.

— В полуфинале вы победили молодую Веронику Булукову, считающуюся восходящей звездой российской сабли. Как оцените ее потенциал?

— Ой, я люблю Вероничку. Мне нравится ее фехтование — оно остренькое. Вероничка постоянно думает во время боя — она большая молодец! Ее обожаю (смеется).

— Она способна начать постоянно бороться за медали внутри страны с вами, Софьей Великой, Яной Егорян?

— Обязательно должны быть девочки, которые будут подходить к вершине и составлять нам конкуренцию. На будущее такая конкуренция необходима. И та же Вероничка способна ее составить. Мы рады, что такие девочки есть. Если бы их не было, то у российского фехтования не было бы будущего. Но они есть и пусть растут.

— За три года отсутствия на международной арене удается удерживать свой уровень времен выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира? Постоянные внутрироссийские противостояния между звездами вроде вас, Великой и Егорян позволяют сохранять свое лучшее состояние?

— Мне кажется, хорошо, что мы есть друг у друга. И сохраняем форму, потому что наше фехтование по-прежнему держится на высоком уровне. Но даже если мы выйдем на международную арену и там поначалу будет напряжно, то, я думаю, мы всё равно быстро вернемся в лидеры. Потому что, на мой взгляд, мы на внутренних соревнованиях всё равно поддерживаем уровень друг друга за счет постоянных очных боев.

— То есть после разбана проблемой больше будет снова привыкнуть к традиционному антуражу таких соревнований?

— Да-да-да. Международные соревнования — это всё равно больше стресса, более длинные перелеты. Надо будет к этому привыкнуть. Хотя не знаю, это неточно (улыбается). Может быть, получится сразу адаптироваться к этой обстановке. Посмотрим уже, когда это произойдет.

— В эти три года следите за международными соревнованиями?

— Конечно, следила. Хороший уровень. Хороший. Видно, что все работают вовсю. Кто-то уходит, кто-то приходит. Кто-то прогрессирует с годами. Все молодцы — все работают. Видно, что выкладываются максимально.

— Учитывая то, что в последние месяцы российских спортсменов стали активно допускать до международных соревнований в нейтральном статусе, рассчитываете, что в ближайшее время вас это тоже коснется?

— У меня надежда только на то, что нас допустят от России. Посмотрим. Я не знаю — живу в моменте. И тут невозможно загадывать, невозможно предугадать, что будет дальше. Мы просто тренируемся, готовимся. А там как будет, так и будет.

— Министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев с прошлого года, когда пришел на оба поста, последовательно выступает за то, чтобы наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, если есть такая возможность. Для вас всё равно вопрос флага принципиален?

— Воздержусь, не буду отвечать на этот вопрос. Но считаю, что выступать надо в любом случае. Потому что надо поддерживать уровень. Те, кто может ездить, пусть ездят. Мне кажется, нам будет всё равно сложновато выходить. А девочкам-юниоркам, которые сейчас ездят на международные соревнования, и кадеткам это вообще очень важно. У них ранее еще не было подобного опыта на международной арене. И им 100% важно ездить и выступать на подобных соревнованиях. И для их будущего, и для поддержания уровня нашего фехтования в целом.