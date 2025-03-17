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«В мире многое меняется — может, и на Олимпийские игры пригласят»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая — о шансах вернуться на международную арену, противостоянии с Яной Егорян и мотивации выступать дальше
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В Москве на прошедших выходных прошел ежегодный турнир по фехтованию «Московская сабля». В женском личном соревновании победила чемпионка Олимпиады-2020 в Токио Ольга Никитина, в финале одолевшая двукратную олимпийскую чемпионку – 2016 Яну Егорян. А бронзовые медали завоевали двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве (2012, 2016) Софья Великая и молодая спортсменка Вероника Булукова, победительница прошлогодних Игр БРИКС среди команд.

Как обычно, особый ажиотаж у трибун вызвал полуфинал между Егорян и Великой, в котором Яна минимально победила 15:14. История их противостояния длится с личного финала Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, когда Егорян также с трудом победила Великую. В интервью «Известиям» Софья объяснила, почему ее схватка с Яной всегда собирает большую аудиторию, и объяснила, как находит мотивацию выступать дальше.

— Как вам очередное противостояние с Егорян? Не устали постоянно с ней биться?

— Новый день — это новое противостояние. Не важно, сколько раз ты до этого встречался со своим соперником и какой был результат. Всегда неизвестно, какой будет результат сегодня и сейчас. С Яной у нас на «Московской сабле» был потрясающий бой. Я думаю, один из самых лучших по динамике, по движению, по приемам. Даже после первого удара я бы предложила уже остановиться и закончить. (Смеется.) Только удовольствие было провести такой напряженный поединок. Довольна результатом.

Благодарна всей своей команде поддержки — семье, друзьям, детям. Надеюсь, вдохновила много зрителей, которые пришли посмотреть на фехтование или смотрели турнир по телевизору. Пусть приходят еще!

— Было заметно, что ваш поединок с Егорян вызывает у трибун особые эмоции, больше нигде зрители так громко не болели на турнире.

— Моя группа поддержки тренировалась годами. (Улыбается.) Она реагирует на любого моего соперника. Но с Яной у нас своя история, еще с финала Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она остается в душе у каждого человека, болеющего за меня или за нее. Отсюда такие эмоции. И это здорово. Потому что через такой ажиотаж мы популяризируем наш вид спорта.

— Кто-то из молодых саблисток производит на вас впечатление перспективной спортсменки, которая может подвинуть с верхних позиций звездную четверку в лице вас, Яны, Ольги Никитиной и Софии Поздняковой?

— Двигать, пока не двигаемся мы — вы сами это видите. Всё равно на «Московской сабле» победила Оля, серебро взяла Яна. Но всё идет от головы, от мотивации. Я получаю вдохновение от любого боя. В том числе с теми девочками, которые не попали в призеры. Я думаю, есть много среди них тех, кто в ближайшем будущем себя проявит.

«Чтобы эмоции не скапливались внутри, выплескиваю их на дорожке»
Российская фехтовальщица Вероника Булукова — о криках во время боев, конкуренции в женской сабле и шансах поехать на международные соревнования

— Многие фехтовальщики кричат после побед или просто удачных уколов даже громче, чем теннисисты. Например, такое водится за Яной Егорян и Вероникой Булуковой. Почему вы редко так делаете?

— Я сама по себе спокойная. И эти высокие ноты берут у меня только в крайних случаях.

— В последние месяцы пошла тенденция на разбан российских спортсменов. Ожидаете, что скоро снова сможете выступать на международной арене?

— Нет, не знаю, про что вы говорите. За новостями не следила. Посмотрим. В мире сейчас многое меняется, может быть, на Олимпийские игры пригласят. Я в любом случае продолжаю выступать. Хотя много времени у меня забирает работа мамой — надо воспитывать своих двух детей. Это даже основная у меня работа сейчас. (Улыбается.) Но фехтование всё равно по-прежнему люблю, поэтому продолжаю тренироваться и выступать.

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