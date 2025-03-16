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«Чтобы эмоции не скапливались внутри, выплескиваю их на дорожке»

Российская фехтовальщица Вероника Булукова — о криках во время боев, конкуренции в женской сабле и шансах поехать на международные соревнования
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Фото: ТАСС/Валерия Калугина
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В российской столице в эти дни проходит традиционный турнир по фехтованию «Московская сабля». Он вызывает особый ажиотаж у публики из-за наличия целой группы звезд, добившихся успехов на международной арене. В женской сабле выступают двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и олимпийская чемпионка – 2020 в командном первенстве Ольга Никитина. Но на прошедших 14 марта личных соревнованиях у женщин также обратила на себя внимание молодая Вероника Булукова, прошлогодняя чемпионка России и Игр БРИКС в командных соревнованиях.

На «Московской сабле» она дошла до полуфинала, проиграв лишь будущей победительнице турнира Никитиной. В интервью «Известиям» Булукова оценила шансы выступить на международной арене, порассуждала о конкуренции в женской сабле и объяснила, почему громко кричит после побед и засчитанных в свою пользу уколов.

— Довольны результатом?

— В целом да. Но можно лучше.

— За счет чего стали призером?

— Я думаю, что воля к победе и мой упорный характер помогли мне в этот сложный день.

— Год назад старший тренер сборной России по сабле Дмитрий Глотов говорил, что у вас большое будущее, хотя о вас мало кто знал. Это сильно мотивировало?

— Честно сказать, в первый раз слышу об этом — о том, что Дмитрий Владимирович так высказывался. Конечно, это приятно, но никогда нет предела совершенству. И всегда хочется работать больше и больше. Я думаю, что у меня это получится. По крайней мере, я верю в себя, мой тренер верит в меня, и мои близкие в этом меня поддерживают.

— Известно, что многие фехтовальщики громко кричат после удачных уколов и после побед. Но вы на отдельных противостояниях на «Московской сабле» всех переплюнули в этом плане. Откуда столько эмоций?

— Да, это очень сильно заряжает и помогает выплеснуть эмоции. Чтобы они не скапливались внутри, я их выплескиваю на дорожке (улыбается).

— Почему во время проигранного полуфинала против Ольги Никитиной вы вели себя не так эмоционально?

— Слишком была в себе. Возможно, из-за того, что очень много эмоций отдала в предыдущих боях. А еще иногда бывает такое, что теряюсь в бою и нет возможности выплеснуть эмоции, потому что не могу найти тактику. И вот в полуфинале с Ольгой я в начале выбрала немножечко не ту тактику. Но, мне кажется, под конец мне удалось навязать ей борьбу.

— Возможно ли в ближайшие годы пробиться наверх в женской сабле при наличии таких звезд, как Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и София Позднякова?

— Я думаю, сейчас самое время. Да, конкуренция высокая, но спасибо девчонкам, что они передают нам большой опыт.

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— На кого из звездной четверки российских саблисток считаете себя наиболее похожей по манере фехтования?

— Мне кажется, на Софью Великую.

— А с кем из них больше всего дружите?

— До со всеми девчонками хорошо общаюсь.

— За исключением Игр БРИКС, у вас не было опыта выступлений на международной арене. Есть надежда, что скоро появится шанс попасть на чемпионат мира или Европы?

— Пока еще не доводилось выступать на международной арене, но, может быть, доведется выступать там под своим флагом. Непонятно пока. Нестабильная ситуация, как по мне. Поэтому ждем отмашки вот оттуда (улыбается и указывает головой наверх).

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