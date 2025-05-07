Автоэксперт назвал самые проблемные кроссоверы с пробегом в России

Кроссоверы BMW X1 и X3 являются одними из самых проблемных на рынке автомобилей с пробегом в этом сегменте. Об этом рассказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев.

По словам эксперта, владельцы X1 (2011–2015 годы) и X3 (2011–2017 годы) с моторами N20 сталкиваются с высокой стоимостью обслуживания в сочетании с частыми поломками.

«Основные проблемы связаны с силовой установкой. Двигатель N20 отличается высокой теплонагруженностью, что вызывает необходимость регулярной замены прокладок и маслосъемных колпачков. Характерны течи в районе масляного стакана — до 2014 года он изготавливался из пластика и не выдерживал давления масла», — цитирует Кочнева «Российская газета» 7 мая.

Другими частыми проблемами баварских кроссоверов эксперт назвал царапины на шейках распредвалов из-за снижения уровня масла, масляное голодание из-за невысокой производительности маслонасоса, низкий ресурс цепи ГРМ, некорректная работа топливных форсунок и высокая чувствительность к качеству бензина.

В пятерку самых проблемных кроссоверов на российском вторичном рынке специалист также включил Hyundai Tucson (2016 год), Volvo XC60 (с 2008 года по настоящее время), Renault Kaptur (с 2016 года) и Opel Mokka (с 2012 года).

16 апреля автоэксперт Константин Ожогин предупредил, что минеральное моторное масло лишено важных параметров, которые необходимы для качественной и долговечной эксплуатации двигателя автомобиля. Некоторые автомобилисты заблуждаются, считая, что такое масло подходит для старых машин или тех, у которых заканчивается ресурс мотора.