Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Спорт
Фехтовальщиков РФ допустили к командным соревнованиям в нейтральном статусе
Мир
В Кремле указали на продолжающуюся в странах Прибалтики политику русофобии
Мир
Пакистан выразил готовность завершить конфликт при прекращении ударов Индии
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Фон дер Ляйен призвала ускорить процесс вступления Украины в ЕС
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Спорт
Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии
Общество
ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Мир
Лавров заявил о стремлении РФ и Вьетнама создать систему равной безопасности в АТР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Кремле осудили отказ МОК непрофильным СМИ из РФ в аккредитации на Олимпиаду-2026
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025

Автоэксперт назвал самые проблемные кроссоверы с пробегом в России

Автоэксперт Кочнев назвал BMW X1 и X3 одними из самых проблемных кроссоверов
0
EN
Фото: Global Look Press/Sebastian Geisler
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кроссоверы BMW X1 и X3 являются одними из самых проблемных на рынке автомобилей с пробегом в этом сегменте. Об этом рассказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев.

По словам эксперта, владельцы X1 (2011–2015 годы) и X3 (2011–2017 годы) с моторами N20 сталкиваются с высокой стоимостью обслуживания в сочетании с частыми поломками.

«Основные проблемы связаны с силовой установкой. Двигатель N20 отличается высокой теплонагруженностью, что вызывает необходимость регулярной замены прокладок и маслосъемных колпачков. Характерны течи в районе масляного стакана — до 2014 года он изготавливался из пластика и не выдерживал давления масла», — цитирует Кочнева «Российская газета» 7 мая.

Другими частыми проблемами баварских кроссоверов эксперт назвал царапины на шейках распредвалов из-за снижения уровня масла, масляное голодание из-за невысокой производительности маслонасоса, низкий ресурс цепи ГРМ, некорректная работа топливных форсунок и высокая чувствительность к качеству бензина.

В пятерку самых проблемных кроссоверов на российском вторичном рынке специалист также включил Hyundai Tucson (2016 год), Volvo XC60 (с 2008 года по настоящее время), Renault Kaptur (с 2016 года) и Opel Mokka (с 2012 года).

Мыться дома будете: чего не стоит делать автовладельцам на дачах и пикниках
Отдых на природе с машиной может влететь в копеечку

16 апреля автоэксперт Константин Ожогин предупредил, что минеральное моторное масло лишено важных параметров, которые необходимы для качественной и долговечной эксплуатации двигателя автомобиля. Некоторые автомобилисты заблуждаются, считая, что такое масло подходит для старых машин или тех, у которых заканчивается ресурс мотора.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025