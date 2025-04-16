Автоэксперт предостерег от использования минерального моторного масла
Минеральное моторное масло лишено важных параметров, которые необходимы для качественной и долговечной эксплуатации двигателя автомобиля. Некоторые автомобилисты заблуждаются, считая, что такое масло подходит для старых машин или тех, у которых заканчивается ресурс мотора. Об этом 16 апреля заявил директор компании Vertex Group (производитель бренда Tamashi) Константин Ожогин.
«Может ли минеральное масло обеспечить мотор надежностью? Наверное, но ненадолго. Постоянная агрессия эксплуатации приводит к его выгоранию и окислению. Что мы видим в итоге, открыв пробку на клапанной крышке? Запах гари, черные отложения, которые в скором времени приведут к дорогостоящему ремонту», — цитирует Ожогина «Российская газета».
В минеральном масле могут содержаться много примесей и до 1% серы, отрицательно влияющих на его свойства. Оно подходит для различных станков на производствах, в которых не будет резких скачков температур и экстремальных нагрузок, как в ДВС, отметил эксперт.
Он посоветовал использовать синтетическое моторное масло, в которое внедряют различные присадки, которые влияют на выносливость мотора, способность охлаждать трущиеся детали и противодействовать окислению. Такие лубриканты на заводах проходят через большое количество обработок на молекулярном уровне.
Ранее, 11 апреля, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что из-за работы системы «старт-стоп» возникают дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло, что требует особого внимания со стороны автовладельца.
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