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Автоэксперт перечислил минусы перекраски деталей автомобиля

Автоэксперт Крюков: после перекраски деталей кузова автомобиль теряет в цене
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Перекрашивать кузовные детали автомобиля из-за мелких сколов и царапин не стоит по ряду причин. Так, при продаже автомобиля это вызовет вопросы у потенциального покупателя, который заподозрит продавца в сокрытии участия машины в ДТП. При этом с родной краской цена машины на «вторичке» выше, рассказал 4 марта директор «Рольф Автогарант» Алексей Крюков.

«Даже идеально покрашенная деталь после ДТП или перекраса будет определяться толщиномером. Кроме того, не стоит забывать, что перекрашенные детали хуже защищены от коррозии», — цитирует Крюкова «Российская газета».

Специалист напомнил, что перекрас — это дорого, долго и не всегда качественно. Стоимость работы с одной деталью, к примеру, с крылом, стоит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости от региона и уровня сервиса. Даже хорошие мастера на всегда могут на 100% попасть в оттенок, особенно если машине два-три года и краска выгорела.

Если на кузове возникли сколы, царапины и потертости, лакокрасочное покрытие можно спасти без вмешательства в заводскую структуру с помощью подкраски карандашом, провести локальный ремонт или микрополировку. Также следует нанести защитное покрытие (воск, керамика, кварц), которое укрепит ЛКП и замаскирует мелкие дефекты, проводить регулярную мойку и полировку кузова, а также наклеить пленку на зоны риска.

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Накануне автоэксперт Николай Погуляев напомнил, что изношенные шины значительно увеличивают тормозной путь, сцепление с дорогой ухудшается при критически малой глубине протектора. Шины с небольшим протектором хуже отводят воду, что повышает риск аквапланирования.

26 марта автоэксперт Вадим Стрельбицкий рассказал, что с приходом весны многие автовладельцы сталкиваются с неожиданными поломками, которые зимой оставались незамеченными. Одной из основных проблем эксперт назвал последствия коррозии.

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