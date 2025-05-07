В Барнауле задержали пытавшегося поджечь собор иностранца

В Барнауле при попытке поджечь здание кафедрального собора задержан иностранец из Центральной Азии, являющийся сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Алтайскому краю.

«В апреле 2025 года иностранный гражданин 2004 года рождения, действуя в интересах международной террористической организации? совершил попытку поджога здания кафедрального собора города Барнаула с помощью канистры с дизельным топливом в целях дестабилизации деятельности органов власти», — указано в сообщении.

Довести до конца свой преступный умысел мужчина не смог, так как его задержали на месте сотрудники ФСБ России. Злоумышленник был заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершение поджога или иных действий»).

29 апреля суд в Волгограде приговорил двух молодых людей к 13 годам лишения свободы за поджог вышек сотовой связи и попытку совершить диверсию на железнодорожной станции по заданию спецслужб Украины. Получив задание, они дважды подожгли базовую станцию ПАО «Вымпел-Коммуникации», что вывело оборудование из строя. Наказание фигуранты будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.