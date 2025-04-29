Двоих волгоградцев осудили на 13 лет за поджог вышки связи и попытку диверсии на РЖД

Суд в Волгограде приговорил двух молодых людей к 13 годам колонии строгого режима за поджог вышек сотовой связи и попытку совершить диверсию на железнодорожной станции по заданию спецслужб Украины. Об этом 29 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что в июне 2024 года осужденные вступили в сговор с представителем украинских спецслужб через интернет. Их цель заключалась в разрушении средств связи для подрыва экономической безопасности России за материальное вознаграждение.

Получив задание, осужденные дважды подожгли базовую станцию ПАО «Вымпел-Коммуникации», что вывело оборудование из строя. Поджоги были зафиксированы на видео и отправлены куратору как отчет.

Согласно данным пресс-службы, после каждой диверсии один из молодых людей получал криптовалюту, которую затем легализовал, преобразовав в рубли через банковские технологии, избегая контроля. Продолжая преступную деятельность, фигуранты подготовились к новым поджогам на железнодорожной станции, но были задержаны правоохранительными органами.

Молодых людей признали виновными в совершении преступлений.

«По совокупности преступлений им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: (ФИО. – Ред.) — 13 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 60 тыс. рублей; (ФИО. – Ред.) — 13 лет», — указано в Telegram-канале пресс-службы.

Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

24 апреля Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта с использованием БПЛА в Нижегородской области, запланированного на нефтехимическом заводе. Исполнителями были два гражданина из Средней Азии, действовавшие по указанию украинского куратора. При задержании они оказали сопротивление и были нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.