Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

На Украине в Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Об этом 7 мая сообщило украинское издание «Общественное».

«В Киеве были слышны взрывы. <…> В Киеве снова прозвучали взрывы», — говорится в сообщениях издания в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Украинские СМИ 6 мая сообщили о том, что в подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы. Тогда воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.