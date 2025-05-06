Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье

В подконтрольном киевскому режиму Запорожье прогремели взрывы. Об этом 6 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 5 мая сообщил о том, что в городе прогремели взрывы. Тогда воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.