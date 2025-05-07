Соцфонд назвал средний размер соцвыплат в России за счет пенсионных накоплений

Средний размер социальных выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил в 2025 году чуть более 1,6 тыс. рублей в месяц. Об этом 7 мая сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Уточняется, что по России средний показатель таких выплат составляет 1667,48 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.

6 мая сообщалось, что, согласно данным Соцфонда РФ, средний размер социальных выплат для российских пенсионеров в 2025 году составляет чуть более 23 тыс. рублей в месяц. Уточнялось, что на учете организации состоит более 41 млн пенсионеров, при этом страховые выплаты по старости получают более 33 млн человек, по инвалидности — свыше 2,1 млн, а в связи с потерей кормильца — примерно 1,5 млн человек.