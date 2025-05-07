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Первое в ВС РФ вручение квалификационного знака «За штурм» прошло в Подмосковье

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Подмосковье состоялось первое в Вооруженных Силах (ВС) РФ вручение нагрудного квалификационного знака «За штурм», которым награждаются военнослужащие за личное участие в наступательных действиях. Об этом 7 мая сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что данная награда учреждена приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова. Она обозначает заслуги военнослужащих и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и иных подразделений, приведших к взятию рубежей и объектов. В ходе награждения было вручено более 200 знаков.

«Сегодняшняя награда — она за штурмы. Хочу выразить огромное спасибо всем своим боевым товарищам, это не только моя награда, это награда каждого из нас. Мы делаем одно общее дело, и эта награда, в частности, также и их», — отметил военнослужащий мотострелкового полка Дмитрий Образцов.

Многие из награжденных военнослужащих также примут участие в параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это очень огромная честь, пройти в такую дату круглую. Это памятно и то, что я могу передать потом своим детям», — сказал герой России, командир штурмового отряда Роман Опалков.

Кроме того, командир штурмовой роты и герой России Егор Захаров добавил, что гордится приглашением для участия в параде Победы. Он добавил, что для него этот проход по Красной площади будет первым.

Квалификационный знак «За штурм» носится на правой стороне груди. Повторное вручение знака не производится, а количество взятых рубежей и объектов обозначается на шильде. Сделана награда из металла золотистого цвета.

На знаке изображены два перекрещенных автомата с примкнутыми к ним штык-ножами и трехпламенной гренадой в центре. На элементы крепится лента с красной прозрачной эмалью и надписью: «За штурм».

«Этот знак займет достойное место в истории русской армии, а также на груди героев, которые сегодня выполняют задачи в штурмовых подразделениях», — заявил представитель военно-геральдической службы ВС РФ Валерий Горлов.

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10 апреля в Улан-Уде состоялась торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде за героизм, мужество и отвагу. Всего более чем 4,5 тыс. военнослужащих соединения были награждены государственными и ведомственными наградами, а шестерым десантникам присвоили почетное звание Героя Российской Федерации.

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