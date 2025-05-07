В России создали роботов с ИИ для проверки микроэлектроники
Российские инженеры создали робототехнические комплексы, предназначенные для проверки микросхем в процессе их изготовления. Они исследуют электронные компоненты на разных этапах производства и с помощью алгоритмов машинного зрения определяют соответствие стандартам. Результаты проверки в режиме реального времени выводятся на монитор.
«При контроле качества электроники возможности человеческого зрения ограничены, когда речь идет о размерах устройств, измеряемых в несколько микрон. Робототехнический комплекс нацелен на решение этих проблем. Он оснащен различными камерами, электронными микроскопами и способностями искусственного интеллекта для выявления дефектов в оптическом диапазоне, а также рядом других датчиков», — рассказал «Известиям» один из разработчиков, старший инженер АО «ЦКБ «Дейтон» (входит в ГК «Элемент») Вячеслав Малышев.
При этом, пояснил специалист, устройства протоколируют процесс проверки, формируют сводку, рассчитывают выход годных и проводят анализ увеличения или снижения качества изделий. Это дает возможность обнаруживать уязвимости в производственном процессе и устранять их. Такие меры помогают увеличить процент качественной продукции и снизить ее итоговую стоимость.
По словам Малышева, роботы выявляют трещины, царапины или сколы, а также непропечатанные фрагменты, перекосы, неоднородности, обрывы дорожек, пыль и остатки химикатов. Размер тестируемых изделий может составлять от 0,1 мм до 300 мм, а максимальное разрешение камеры — до 3 микрон. При этом скорость проверки достигает 1 кв. см в секунду.
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