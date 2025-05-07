Организаторов азартных игр (букмекеров и казино в игорных зонах) хотят освободить от выездных проверок. Такое постановление подготовил Минфин, «Известия» с ним ознакомились.

Сейчас в России действует мораторий на выездные проверки. Но деятельность организаторов азартных игр регулируется отдельным положением, которое предполагает их проведение. Это создает риски нанесения ущерба правам и законным интересам игроков рынка, сказано в пояснительных материалах к документу. Для них останутся только профилактические визиты.

Подобный подход властей отвечает принципу соразмерности вмешательства в деятельность компаний, полагает профессор Высшей школы правоведения ИГСУ Президентской академии Карина Пономарева.

По данным единого регулятора азартных игр, объем принятых букмекерами ставок в 2024-м составил 1,7 трлн рублей (+40%). Аудитория крупнейших легальных российских казино в прошлом году взлетела на 10%, до 2,1 млн человек. Вызывает беспокойство вовлеченность россиян в азартные игры, заявлял ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

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Ставок больше: букмекеров планируют освободить от выездных проверок