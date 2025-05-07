Ставок больше: букмекеров планируют освободить от выездных проверок

Организаторов азартных игр — букмекеров и казино в игорных зонах — планируют освободить от выездных проверок. Такое постановление подготовил Минфин (есть у «Известий»). Для них предлагается оставить только регулярные профилактические визиты. В ведомстве объяснили инициативу стремлением привести законодательную базу к единообразию, ведь в компаниях из большинства других отраслей плановые проверки сейчас не проводятся. Еще одна причина — ущерб для бизнеса от проведения контрольных мероприятий. Как сейчас работают букмекеры и в чем меняется их регулирование — в материале «Известий».

Профилактические визиты к букмекерам и организаторам азартных игр

Минфин подготовил изменения в положение о госконтроле и надзоре за организацией и проведением азартных игр. Ведомство предложило освободить букмекеров и казино в игорных зонах от выездных проверок.

Сейчас в России действует мораторий на такие контрольные мероприятия. Но деятельность организаторов азартных игр регулируется отдельным положением, которое предполагает выездные проверки. Это, в свою очередь, не соответствует федеральному закону о государственном и муниципальном контроле.

В результате есть риски нанесения ущерба правам и законным интересам игроков рынка, говорится в пояснительных материалах к документу. А также это грозит проблемами в правоприменительной практике при проведении контрольных мероприятий.

Кроме того, в Минфине считают, что нынешнее положение дел — нарушение принципа системности и последовательности правового регулирования. Ведь для других сфер плановые проверки не проводятся.

— Новые изменения предполагают риск-ориентированный подход. Если ранее проведение плановых контрольных мероприятий было в виде документарной, выездной проверки или «контрольной закупки», то теперь останутся только профилактические визиты, — пояснил юрист, член московского регионального отделения «Деловой России» Александр Хаминский.

Последние проводятся в форме беседы с инспектором, по ВКС или через мобильное приложение «Инспектор», уточнила профессор Высшей школы правоведения ИГСУ Президентской академии Карина Пономарева.

Меры коснутся 31 участника рынка (восемь из них работают в игорных зонах), отмечается в пояснительных документах. Предполагаемая дата вступления в силу проекта — III квартал этого года. «Известия» направили запросы в Минфин, ФНС, а также крупнейшим букмекерам.

Справка «Известий» Легально вести букмекерскую деятельность можно только при наличии лицензии ФНС. По закону такие компании обязаны делать регулярные отчисления в размере не менее 5% выручки на развитие спорта в России. Также к организаторам азартных игры относятся игорные зоны в Сочи, на Алтае, в Калининградской области и Приморье. Деятельность казино за пределами этих мест считается нелегальной.

Можно только приветствовать усилия, направленные на совершенствование законодательства и снижение административной нагрузки на бизнес, отметил исполнительный директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов.

— Замена проверок на обязательные профилактические визиты позволит властям только лучше контролировать ситуацию на местах, а организаторы игр получат возможность консультироваться и своевременно устранять недоработки. Так что изменение на пользу и государству, и бизнесу, — уверен он.

Нужно ли отменять проверки для организаторов азартных игр

Подобный подход властей отвечает принципу соразмерности вмешательства в деятельность компаний, сказала Карина Пономарева из ИГСУ Президентской академии.

— Изменения идут в русле общего тренда. Смещается акцент с проверок на профилактику. Это позволяет существенно снизить административную нагрузку на бизнес, — уточнила она.

В то же время для некоторых отраслей таких послаблений решили не делать. Так, правительство не продлило мораторий на выездные налоговые проверки IT-компаний.

Впрочем, отмена выездных проверок не значит, что компании могут нарушать закон и никто не будет их контролировать, сказала старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова. В частности, остаются профилактические визиты.

— А в случае если есть угроза благополучию граждан или государства, принимается решение о проведении внепланового выездного мероприятия. К таким случаям можно отнести, например, нарушения со стороны работодателя трудовых прав персонала в компании, — пояснила она.

Как власти регулируют работу букмекеров

Хотя плановые проверки букмекеров и организаторов азартных игр отменяют, эта отрасль по-прежнему продолжает регулироваться, причем ограничений для них больше, чем для многих других сфер. Например, по рекламе: на телевидении продвижение букмекеров допускается только в ночное время или при трансляции матчей, а в интернете — если сайт специализируется на спорте.

При этом доходы этого бизнеса растут. По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), объем принятых букмекерами ставок в 2024-м составил 1,7 трлн рублей (+40%).

В то же время, по сведениям Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, аудитория крупнейших легальных российских казино в прошлом году выросла на 10%, до 2,1 млн человек. Вызывает беспокойство вовлеченность россиян в азартные игры, отмечал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

В марте этого года были подготовлены поправки в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. В частности, букмекеров обяжут проверять дееспособность россиян, которые делают ставки. Также в Госдуму внесли законопроект, который запрещает принимать ставки с кредитных карт.

Кроме того, депутаты предложили дать россиянам право устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.