Ставка на осознанность: букмекеров заставят сбавить обороты

Россияне ежегодно тратят на ставки у букмекеров более триллиона рублей. А целевые отчисления от этой отрасли достигли рекордных $17 млрд. Всё это на пользу бюджету, отметили в Минфине, но охват населения этим сегментом вызывает беспокойство. Предложений по регулированию сверхприбыльного бизнеса поступает немало, предлагали и запретить ставки на спорт, и приравнять их к онлайн-казино. Осложняется всё тем, что до трети рынка занимают нелегальные конторы. Как сейчас регулируется деятельность букмекеров и какие барьеры предлагается ввести еще — в материале «Известий».

Триллион в год

Порядка 6 млн россиян ежегодно делают ставки в букмекерских конторах и тратят на это больше 1 трлн рублей в год, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

« Выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2019 году была 210 млрд рублей, в 2023 году это уже 1,2 трлн рублей. Целевые отчисления, соответственно, выросли с 1 млрд рублей в 2019 году и достигли за первое полугодие этого года практически уже 17 млрд рублей , то есть мы побили все рекорды по этой отрасли», — сказал он на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

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По его словам, Минфин России, с одной стороны, радует рост поступлений в бюджет, но вместе с тем вызывает беспокойство охват участников.

Как уточнил Чебесков, задачи развивать азартные игры у Минфина нет. Подход, по его словам, заключается в установлении требований и ограничений к осуществлению деятельности по организации и проведению азартных игр. «Мы работаем здесь с букмекерами с целью, наоборот, ограничить распространение букмекеров. У нас в Минфине в этом плане сложная задача, потому что мы хотим больше денег на спорт, но одновременно не хотим большего развития», — отметил он.

Взяли под контроль

Рынок букмекеров в России действительно растет взрывными темпами. По данным ежегодного исследования информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров», совокупный объем ставок в России по итогам 2023 года вырос на 40% и достиг 4,07 трлн рублей, а общая сумма депозитов — 1,22 трлн.

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За последние годы в России приняли ряд законодательных инициатив, регулирующих отрасль. В 2017-м одобрили закон о целевых отчислениях для букмекеров, который обязал их направлять часть полученной прибыли на развитие спорта. В 2024-м нагрузка увеличится — размер ежегодных целевых отчислений повысили с 1,5% до 2% выручки от всех заключенных пари.

Рынок ставок взял под надзор регулятор азартных игр (ЕРАИ). В обязанности ЕРАИ входит выявление незаконных букмекеров и передача сведений о них в правоохранительные органы. Он же передает «целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр», общероссийским спортивным федерациям и спортивным лигам. Букмекерским конторам, тотализаторам и организаторам азартных игр, которые откажутся присоединиться к системе регулятора, аннулируют лицензии.

При этом, по разным оценкам, до трети букмекеров в России по-прежнему работают, не подчиняясь никакому регулированию . По разным оценкам, за последний год процент нелегальных букмекеров на рынке РФ вырос с 20% до порядка 30–35%. Об обороте теневого сектора можно только догадываться.

Последние, как отмечают эксперты рынка, особенно разошлись с рекламой на пиратских площадках с кино, сериалами и трансляциями спортивных событий.

Введение более строгих требований к лицензированию букмекерских контор поможет ограничить количество нелегальных операторов и повысить уровень ответственности среди легальных компаний, считает управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Развлечение, а не заработок

Однако и к легальным игрокам возникают вопросы, в первую очередь из-за агрессивной и навязчивой рекламы. На рекламу букмерских контор уже наложены определенные ограничения, и как считают сами игроки рынка, они достаточно действенные и даже слишком жесткие.

— Закон о рекламе для букмекеров достаточно строг. Запреты касаются использования образов людей, размещения рекламы за пределами спортивных сооружений, ограничений по размещению в онлайн-пространстве. Данные барьеры, естественно, являются определенным стоп-фактором для развития бизнеса в целом, — указывает Константин Гусев, директор по развитию Olimpbet.

Но проблема остается в том, что рынок активно втягивает новых клиентов, суля им легкие деньги, и не торопится сообщать им о рисках . Ставки по-прежнему позиционируются как дополнительный заработок. И здесь, как отмечают эксперты рынка, нужно в корне менять подход.

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— Структура рекламных роликов отечественных БК отражает исключительно положительные моменты сотрудничества клиента с БК (бонусы, фрибеты, промокоды). Если же Минфин намерен сохранить объемы отчислений от букмекеров, но параллельно скорректировать охват бетторов, то важно совместно с букмекерами разработать форматы рекламы, которая призывает к ответственной игре и показывает примеры рисков лудомании, — говорит Дмитрий Гордель, редактор информационно-аналитического сайта stavkinasport.com.

Новые ограничения

Эксперты подчеркивают: и отрасль, и регуляторы должны разъяснять гражданам принципы работы букмекерских организаций, риски участия в ставках и последствия.

Следует ввести ограничения на рекламу букмекерских услуг, особенно в общественном транспорте, на телевидении и в интернете. Кроме того, букмекеры должны проводить тщательную идентификацию клиентов, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к ставкам, считает Юрий Митин.

В октябре Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов по букмекерам. Согласно документу, букмекерские конторы и тотализаторы не смогут заключать пари с лицами младше 18 лет, ограниченными в дееспособности по решению суда, а также с гражданами, уклоняющимися от исполнения судебных решений, в том числе по уплате алиментов.

Кроме того, законопроект запрещает проведение в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок азартных игр преобразование данных о спортивных соревнованиях в числовые значения и комбинации, визуальные образы, рисунки и символы. Как отмечают авторы документа, в настоящее время недобросовестные букмекеры могут копировать проводимые в казино и залах игровых автоматов азартные игры.

Если закон будет принят, после приема ставок должна быть организована трансляция спортивного мероприятия. Это будет делаться путем размещения видеотрансляции в режиме реального времени или ссылки на другой сайт, где матч показывают в режиме онлайн.