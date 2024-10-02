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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете ставок для должников

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки у должников по алиментам, ограниченно дееспособных граждан и несовершеннолетних. Об этом стало известно из пояснительной записки к закону, рассмотренному Госдумой в среду, 2 октября.

«В букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок не допускается заключение пари с лицом, не достигшим возраста 18 лет, ограниченным судом в дееспособности лицом, которое вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также лицом, в отношении которого возбуждено исполнительное производство (в том числе по уплате алиментов)», — сообщается в пояснительной записке.

Отмечается, что этот запрет распространяется только на букмекерские конторы и тотализаторы. В Госдуме считают, что подобное решение необходимо ввести и непосредственно в игорных заведениях.

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Ранее, 25 июля, стало известно, что группа депутатов из комитета по физической культуре и спорту внесла в Государственную думу межфракционный законопроект, предлагающий ввести штрафы за прием ставок от граждан, которые самостоятельно установили себе запрет участвовать в азартных играх. Авторы законопроекта напомнили, что патологическое влечение к таким играм признано медициной психическим расстройством. Лица, у которых оно диагностировано, нуждаются в защите, которую предоставит такой закон.

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