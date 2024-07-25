В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

Группа депутатов из комитета по физической культуре и спорту внесла в Государственную думу межфракционный законопроект, предлагающий ввести штрафы за прием ставок от граждан, которые самостоятельно установили себе запрет участвовать в азартных играх. Проект закона опубликован в четверг, 25 июля, в базе Госдумы.

Эта инициатива внесена в законодательный орган вместе с инициативой, которая наделяет россиян правом устанавливать самозапрет на азартные игры и ставки, в том числе онлайн.

«Рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов, их распространенность и доступность, бурное развитие игорной деятельности в отдельных игорных зонах способствуют увеличению числа граждан, желающих оградить себя или своих подопечных от участия в азартных играх в целях предотвращения возникновения паталогического влечения к азартным играм, а также борьбы с ним», — говорится в пояснительной записке.

Предлагается установить штрафы в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Граждане, запретившие себе участие в азартных играх, в том числе и онлайн, будут зарегистрированы в специальном реестре.

Авторы законопроекта напомнили, что патологическое влечение к таким играм признано медициной психическим расстройством. Лица, у которых оно диагностировано, нуждаются в защите, которую предоставит такой закон.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в Госдуме активно обсуждается вопрос запрета рекламы ставок на спорт. В законодательном органе считают, что такая реклама от букмекерских контор провоцирует у граждан желание играть на деньги.

До этого, 25 апреля, Минфин подготовил законопроект, обязывающий букмекеров при ставках сообщать клиентам о рисках азартных игр и рассказывать, какие есть альтернативные способы вложить деньги. В министерстве отметили, что число граждан с патологическим влечением к азартным играм растет, а из-за недостаточного уровня финансовой грамотности они не знают об инструментах инвестирования и теряют свои средства.