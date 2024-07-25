Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В Госдуму внесли законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

Прием ставок от тех, кто запретил себе играть в казино, грозит штрафом
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа депутатов из комитета по физической культуре и спорту внесла в Государственную думу межфракционный законопроект, предлагающий ввести штрафы за прием ставок от граждан, которые самостоятельно установили себе запрет участвовать в азартных играх. Проект закона опубликован в четверг, 25 июля, в базе Госдумы.

Эта инициатива внесена в законодательный орган вместе с инициативой, которая наделяет россиян правом устанавливать самозапрет на азартные игры и ставки, в том числе онлайн.

«Рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор и тотализаторов, их распространенность и доступность, бурное развитие игорной деятельности в отдельных игорных зонах способствуют увеличению числа граждан, желающих оградить себя или своих подопечных от участия в азартных играх в целях предотвращения возникновения паталогического влечения к азартным играм, а также борьбы с ним», — говорится в пояснительной записке.

Предлагается установить штрафы в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Граждане, запретившие себе участие в азартных играх, в том числе и онлайн, будут зарегистрированы в специальном реестре.

Авторы законопроекта напомнили, что патологическое влечение к таким играм признано медициной психическим расстройством. Лица, у которых оно диагностировано, нуждаются в защите, которую предоставит такой закон.

Распустили цепочки: подпольные казино и букмекеры втягивают граждан в отмыв денег
Есть ли способы остановить развитие схемы с дропами

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в Госдуме активно обсуждается вопрос запрета рекламы ставок на спорт. В законодательном органе считают, что такая реклама от букмекерских контор провоцирует у граждан желание играть на деньги.

До этого, 25 апреля, Минфин подготовил законопроект, обязывающий букмекеров при ставках сообщать клиентам о рисках азартных игр и рассказывать, какие есть альтернативные способы вложить деньги. В министерстве отметили, что число граждан с патологическим влечением к азартным играм растет, а из-за недостаточного уровня финансовой грамотности они не знают об инструментах инвестирования и теряют свои средства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024