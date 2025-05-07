В столице Кипра прошла акция «Бессмертный полк»

В столице Кипра Никосии 6 мая прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, включая российских граждан, сотрудников посольства, школьников и местных жителей.

Колонну возглавил посол РФ на Кипре Мурат Зязиков, который нес фотографию своего деда Магомета Зязикова, защищавшего в годы войны от немецко-фашистских захватчиков ингушский город Малгобек — один из важнейших рубежей Северного Кавказа.

Участники акции пронесли по улицам города огромную копию Знамени Победы, а также длинную Георгиевскую ленту. На мероприятии звучали песни военных лет в исполнении Нижегородского губернского оркестра, музыканты которого прибыли на Кипр специально для мероприятия.

Представители движения «Народный фронт» привезли в Никосию частицу Вечного Огня.

В столице Вьетнама Ханое 6 мая прошла патриотическая акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы. В ней приняли участие более 450 человек. Акция прошла на территории Академии противопожарной безопасности министерства общественной безопасности Вьетнама. Организаторами выступили посольство России, представительство Россотрудничества и Общество вьетнамско-российской дружбы.