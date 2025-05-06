Более 450 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
В столице Вьетнама Ханое 6 мая прошла патриотическая акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы. В мероприятии приняли участие более 450 человек, включая российских соотечественников, граждан стран СНГ и местных жителей.
Акция прошла на территории Академии противопожарной безопасности министерства общественной безопасности Вьетнама. Организаторами выступили посольство России, представительство Россотрудничества и Общество вьетнамско-российской дружбы.
Участники высадили деревья в рамках международной акции «Сад памяти», посвященной памяти 27 млн советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Также они прошли маршем с флагами и портретами своих родственников-ветеранов.
В завершение состоялся праздничный концерт с участием российских и вьетнамских школьников и студентов. В номерах вспоминались важнейшие даты истории двух стран: Победа 9 мая 1945 года, Объединение Вьетнама 30 апреля 1975 года и битва при Дьенбьенфу 7 мая 1954 года.
В Кельне 4 мая участники акции «Бессмертный полк» вышли на шествие в форме советских солдат в преддверии 80-летия Победы. На мероприятии исполнялись песни военных лет и прошел автопробег.
Шествие «Бессмертного полка» в этом году 1 мая впервые также состоялось в резиденции посла РФ в Риме. В ходе акции портреты участников боевых действий пронесли послы и представители посольств Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также союзных республик, соотечественники с членами их семей из Рима, Милана, Вероны, Триеста, Болоньи, Неаполя, Палермо, Перуджи, Генуи.