В Европарламенте рассказали о вреде отказа от российского газа

Запрет на импорт российского газа невыгоден, иррационален для Словакии и для Европы с экономической точки зрения, заявил «Известиям» член группы «Европа суверенных наций» и евродепутат от Словакии Милан Мазурек.

«Как член Европейского парламента я буду продолжать голосовать против этих бессмысленных антироссийских инициатив», — сказал «Известиям» евродепутат.

Политик будет оказывать давление на нынешнее словацкое правительство внутри страны, чтобы оно воздержалось от поддержки санкций и запретов, направленных против России, не только в заявлениях, но и непосредственно во время переговоров в Брюсселе. Словакия должна отстаивать свои права и занять четкую и твердую позицию в защиту собственных интересов и против антироссийских запретов, считает Мазурек.

Ранее стало известно, что ЕК намерена запретить импорт российского трубопроводного газа и СПГ по действующим контрактам с 2027 года. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.

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Запретный спот: Европарламент поддержит отказ от российского газа с 2027-го