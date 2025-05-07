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Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров

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Фото: TASS/AP
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Угрозы президента Украины Владимира Зеленского не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву, заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Безусловно, это недопустимые высказывания, которые, считаю, не должны остаться без внимания и политического осуждения в цивилизованном обществе. Они преступны. При этом, конечно, они не спонтанны: за каждым таким высказыванием Зеленского — голоса Брюсселя и Лондона. Но могу вас заверить: подобные угрозы точно не влияют на решение зарубежных гостей, которые планируют посетить Москву», — сказала Валентина Матвиенко «Известиям».

По ее словам, те, кто принял приглашение, — опытные, состоявшиеся, умные политики, способные адекватно оценивать реальность и понимающие, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами с запасом, чтобы гарантировать безопасность на параде и предотвратить любые провокации.

«В этом смысле определяющим для них фактором является доверие к России и уважение к нашему президенту, а не отношение к словам Зеленского», — добавила спикер Совфеда.

Ранее в СМИ сообщили, что Зеленский отверг предложение РФ о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявив, что Украина не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые планируют прибыть 9 мая в Москву.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим»

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