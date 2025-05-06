Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина «крепким орешком»
Президент США Дональд Трамп 6 мая назвал российского нападающего американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «крепким орешком» и хорошим парнем.
«В «Кэпиталз» есть очень, очень хороший хоккеист. Большой, крепкий орешек, только что побил рекорд, и он отличный парень», — сказал Трамп на встрече с премьером Канады Марком Карни в Белом доме.
Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.
Во время торжественного вечера в честь его снайперского рекорда в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российскому нападающему подарили козленка. Подарок спортсмену преподнес его давний товарищ по команде, швед Никлас Бекстрем. Также ему подарили золотую клюшку и премиальные часы.