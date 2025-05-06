«Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:3. Встреча во вторник, 6 мая, прошла в Челябинске.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Максим Шабанов, также отличились форварды Василий Глотов и Никита Коростелев. За клуб из Москвы шайбы забросили Максим Джиошвили, защитник Бреннан Менелл и Артем Швец-Роговой.

Таким образом, челябинцы выиграли серию со счетом 4:1 и во второй раз в своей истории стали финалистами Кубка Гагарина. В 2013 году команда проиграла в серии «Динамо» со счетом 2-4.

В финале «Трактор» сыграет с ярославским «Локомотивом», который в полуфинале обыграл «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 4:1. Серия начнется 13 мая.

6 мая Александра Гальченюка утвердили главным тренером хоккейного клуба «Амур». Он принимал участие в Олимпийских играх 1998 года в Нагано, а также выступал за сборную Белоруссии на четырех чемпионатах мира и Кубке Канады.