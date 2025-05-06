Москва помогла реконструировать более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске
Москва продолжает реконструировать инфраструктуру Донецка и Луганска.
Власти города по поручению президента РФ Владимира Путина помогают восстанавливать инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуру Луганска, а также Донецка. В 2025 году планируется реконструкция еще 191 здания.
Кроме того, в городах восстановили уже более 2 тыс. объектов — миллионы квадратных метров дорог и свыше тысячи километров инженерных сетей.
«Мы с городами-побратимами Донецком, Луганском продолжаем программу поддержки инфраструктуры, развитие, реконструкцию. Более 2 тыс. объектов реконструировали, восстановили более тысячи километров инженерных сетей, миллионы квадратных метров дорог восстановили», — рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 5 мая.
Также внимание уделяется и благоустройству общественных пространств, а именно парков, дорог, улиц.
Также в планах у Москвы — восстановление почти 652 тыс. кв. м дорог и 21 га общественных пространств Донецка и Луганска. Кроме того, в Донецке капитально отремонтируют поликлинику при больнице имени Калинина (корпус № 10) — крупнейшее медучреждении в республике.