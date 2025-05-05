Собянин рассказал Путину о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска
Российская столица продолжает восстанавливать инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуру в Луганске и Донецке, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на портале mos.ru.
В планах — привести в порядок 191 здание, 35,5 км инженерных сетей, почти 652 тыс. кв. м дорог и 21 га общественных пространств. Так, в Донецке намерены провести капитальный ремонт поликлиники при больнице имени Калинина (корпус № 10) — крупнейшем медучреждении в Донецкой народной республике.
Ранее были завершены работы по капремонту и благоустройству территории Луганской городской поликлиники № 12 и школы № 55 имени К.К. Рокоссовского.
Всего в 2022–2024 годах столичные специалисты реконструировали порядка 2,3 тыс. зданий и сооружений, восстановили более 1 тыс. км инженерных сетей и почти 2 млн кв. м дорог. Кроме того, Москва также обеспечивает жителей городов-побратимов водой. С 2022 года жителям Донецка доставили 2,5 млн куб. м технической и питьевой воды.
В Донецке и Луганске постоянно работают 34 аварийные бригады комплекса городского хозяйства Москвы (160 человек и 76 единиц техники). Еще 33 бригады направляются дополнительно в Донецк в зимний период.