Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили стратегически важный населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который был мощным укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы российских военных 6 мая показало Минобороны РФ.

«Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» успешно завершили операцию по освобождению населенного пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, несмотря на интенсивные обстрелы, военнослужащие проявили стойкость и высокий уровень подготовки. Особые трудности вызвало сильное радиоэлектронное противодействие противника, серьезно осложнявшее работу подразделений БПЛА и ударных беспилотников.

В ходе боевых действий российские военнослужащие уничтожили значительное количество вражеской техники, включая бронемашины и беспилотники типа «Баба Яга». Скоординированное применение ударных дронов и артиллерии позволило подавить огневые точки противника и обеспечить продвижение штурмовых подразделений. Несмотря на попытки удержать позиции, противник понес серьезные потери и был вынужден отступить, сообщило Минобороны РФ.

«Освобождение Лысовки стало возможным благодаря мужеству и профессионализму военнослужащих группировки войск «Центр», которые продолжают выполнять поставленные задачи, демонстрируя превосходство над противником как в тактике, так и в боевой выучке», — заключили в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Лысовка в ДНР. Кроме того, российская армия нанесла поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле, Новополь в ДНР.