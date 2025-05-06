Экономист спрогнозировал курс рубля на лето
Курсы валют этим летом будут зависеть от нескольких ключевых факторов. Такое мнение экономист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко высказал во вторник, 6 мая.
По словам эксперта, прежде всего на курс будут оказывать влияние цены на нефть. Если она останется в диапазоне $63–69 за баррель, рубль может стабилизироваться, считает он.
«В настоящее время нефть находится в боковике, стоимость июньских фьючерсов растет. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent составляет $67,1, а WTI — $63,3. При негативном сценарии, необходимо отметить, что снижение цен на нефть оказывает влияние на рубль не сразу, с лагом 1–2 месяца», — объяснил экономист в беседе с Lenta.Ru.
Щербаченко отметил, что баланс импорта и экспорта продолжит влиять на курсовое соотношение. Он пояснил, что его профицит поддерживает рубль, но в случае снижения цен на нефть существует риск уменьшения валютных поступлений в бюджет, что может негативно сказаться на национальной валюте.
Кроме того, на курс способны влиять геополитика и санкции, предупредил эксперт. Еще один фактор, оказывающий влияние на курс, — это сезонный спрос на валюту из-за туризма. В летний период он может немного ослабить рубль, считает экономист.
«К июню ожидается, что курс рубля будет оставаться в диапазоне 76–84 рубля за доллар, 88–96 рублей за евро и 10,8–11,8 рубля за юань», — заключил Щербаченко.
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал НСН, что если цены на нефть из-за торговой войны США и Китая упадут до $45 за баррель, России будет выгоден курс доллара в 125 рублей для пополнения бюджета, но пока ЦБ занимает выжидательную позицию, отметил он.
Накануне доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов допустил в беседе с «Москвой 24», что летом 2025 года курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро — дойти до 100.
Экономист указал на высокую вероятность ослабления рубля после весеннего периода, сообщает 360.ru.
8 апреля Центральный банк России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам месяца.