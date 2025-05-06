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Экономист спрогнозировал курс рубля на лето

Экономист Щербаченко: курс рубля к июню ожидается в диапазоне 76-84 за доллар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курсы валют этим летом будут зависеть от нескольких ключевых факторов. Такое мнение экономист, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко высказал во вторник, 6 мая.

По словам эксперта, прежде всего на курс будут оказывать влияние цены на нефть. Если она останется в диапазоне $63–69 за баррель, рубль может стабилизироваться, считает он.

«В настоящее время нефть находится в боковике, стоимость июньских фьючерсов растет. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent составляет $67,1, а WTI — $63,3. При негативном сценарии, необходимо отметить, что снижение цен на нефть оказывает влияние на рубль не сразу, с лагом 1–2 месяца», — объяснил экономист в беседе с Lenta.Ru.

Щербаченко отметил, что баланс импорта и экспорта продолжит влиять на курсовое соотношение. Он пояснил, что его профицит поддерживает рубль, но в случае снижения цен на нефть существует риск уменьшения валютных поступлений в бюджет, что может негативно сказаться на национальной валюте.

Кроме того, на курс способны влиять геополитика и санкции, предупредил эксперт. Еще один фактор, оказывающий влияние на курс, — это сезонный спрос на валюту из-за туризма. В летний период он может немного ослабить рубль, считает экономист.

«К июню ожидается, что курс рубля будет оставаться в диапазоне 76–84 рубля за доллар, 88–96 рублей за евро и 10,8–11,8 рубля за юань», — заключил Щербаченко.

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В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал НСН, что если цены на нефть из-за торговой войны США и Китая упадут до $45 за баррель, России будет выгоден курс доллара в 125 рублей для пополнения бюджета, но пока ЦБ занимает выжидательную позицию, отметил он.

Накануне доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов допустил в беседе с «Москвой 24», что летом 2025 года курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро — дойти до 100.

Экономист указал на высокую вероятность ослабления рубля после весеннего периода, сообщает 360.ru.

8 апреля Центральный банк России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам месяца.

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