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Хуситы заявили о продолжении атак по Израилю до прекращения операции в Газе

Al Masirah: хуситы продолжат атаки по Израилю, пока не прекратится операция в Газе
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
dzen
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Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) намерены продолжать атаки по территории Израиля, пока он не прекратит операцию в секторе Газа. Об этом 6 мая сообщил телеканал Al Masirah.

«Операции йеменских вооруженных сил будут продолжаться, единство официальной и народной позиции усиливается с каждым днем, и поддержка Йемена Палестине не прекратится до окончания агрессии и снятия блокады с Газы», — указано в материале.

Как уточняется в заявлении хуситов, они готовы ко всему, поскольку имеют дело с противником, привыкшим совершать «военные преступления, геноцид и нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру».

Также подчеркивается, что Йемен участвует в этой борьбе, исходя из гуманитарных, нравственных и религиозных принципов, и не может оставаться в стороне, пока «израильско-американский враг совершает акты геноцида в Газе и пытается навязать формулу попрания достоинства уммы, начиная с Ливана и Сирии».

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США и Израиль 5 мая нанесли совместные удары по йеменскому городу Ходейда, который контролируется хуситами из движения «Ансар Аллах». Уточняется, что было нанесено шесть авиаударов по порту Ходейды, а также по целям в районе Баджиль. Авиаудары также были нанесены по цементному заводу в провинции Эль-Ходейда.

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