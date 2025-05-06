Хуситы заявили о продолжении атак по Израилю до прекращения операции в Газе
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) намерены продолжать атаки по территории Израиля, пока он не прекратит операцию в секторе Газа. Об этом 6 мая сообщил телеканал Al Masirah.
«Операции йеменских вооруженных сил будут продолжаться, единство официальной и народной позиции усиливается с каждым днем, и поддержка Йемена Палестине не прекратится до окончания агрессии и снятия блокады с Газы», — указано в материале.
Как уточняется в заявлении хуситов, они готовы ко всему, поскольку имеют дело с противником, привыкшим совершать «военные преступления, геноцид и нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру».
Также подчеркивается, что Йемен участвует в этой борьбе, исходя из гуманитарных, нравственных и религиозных принципов, и не может оставаться в стороне, пока «израильско-американский враг совершает акты геноцида в Газе и пытается навязать формулу попрания достоинства уммы, начиная с Ливана и Сирии».
США и Израиль 5 мая нанесли совместные удары по йеменскому городу Ходейда, который контролируется хуситами из движения «Ансар Аллах». Уточняется, что было нанесено шесть авиаударов по порту Ходейды, а также по целям в районе Баджиль. Авиаудары также были нанесены по цементному заводу в провинции Эль-Ходейда.