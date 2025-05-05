США и Израиль нанесли удары по Ходейде в Йемене
США и Израиль нанесли совместные удары по йеменскому городу Ходейда, который контролируется хуситами из движения «Ансар Аллах». Об этом 5 мая сообщил телеканал Al Masirah в Telegram-канале.
Уточняется, что было нанесено шесть авиаударов по порту Ходейды, а также по целям в районе Баджиль. По данным телеканала, авиаудары были нанесены и по цементному заводу в провинции Эль-Ходейда.
Видео с обстановкой в Ходейде было опубликовано в Telegram-канале палестинского издания AlQastalps.
Ранее в этот день военные США совершили серию ударов по объектам, расположенным в подконтрольной «Ансар Аллах» йеменской столице Сане. В результате бомбардировки десятки хуситов погибли и получили ранения, утверждает издание.