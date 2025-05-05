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Сюжет:

США и Израиль нанесли удары по Ходейде в Йемене

Al Masirah: США и Израиль нанесли удары по Ходейде в Йемене
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Фото: telegram
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США и Израиль нанесли совместные удары по йеменскому городу Ходейда, который контролируется хуситами из движения «Ансар Аллах». Об этом 5 мая сообщил телеканал Al Masirah в Telegram-канале.

Уточняется, что было нанесено шесть авиаударов по порту Ходейды, а также по целям в районе Баджиль. По данным телеканала, авиаудары были нанесены и по цементному заводу в провинции Эль-Ходейда.

Видео с обстановкой в Ходейде было опубликовано в Telegram-канале палестинского издания AlQastalps.

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Ранее в этот день военные США совершили серию ударов по объектам, расположенным в подконтрольной «Ансар Аллах» йеменской столице Сане. В результате бомбардировки десятки хуситов погибли и получили ранения, утверждает издание.

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