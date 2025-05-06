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В МВД рассказали о пяти предлогах мошенников для выманивания кода от «Госуслуг»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для получения кода авторизации на «Госуслугах» мошенники используют предлоги, связанные с маркетплейсами, коммунальными службами и медорганизациями. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В антирейтинге предлогов, используемых мошенниками для выманивания кода, на первом месте маркетплейсы и службы доставки. Сначала злоумышленники сообщают о посылке, а далее требуют подтверждения личности для передачи отправления курьеру.

Помимо этого, аферисты могут сообщить о смене домофона в подъезде, а для получения ключей предложить привязать их к номеру телефона и продиктовать код. Еще один предлог — запись на прием к врачу. Чтобы подтвердить личность, мошенники требуют продиктовать код из СМС.

Сообщается, что подобные схемы также могут быть использованы якобы от имени «Почты России» или образовательных организаций.

Кнопка доверия: в России начнут верифицировать аккаунты НКО
Для борьбы с мошенниками подлинность будут подтверждать через «Госуслуги»

Ранее, 17 апреля, УБК МВД России сообщило о способе взлома аккаунта на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана. Злоумышленники звонят жертвам, просят зарегистрироваться на определенном ресурсе и предлагают включить демонстрацию экрана. В результате аферисты получают доступ к личным данным.

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