В МВД рассказали о пяти предлогах мошенников для выманивания кода от «Госуслуг»

Для получения кода авторизации на «Госуслугах» мошенники используют предлоги, связанные с маркетплейсами, коммунальными службами и медорганизациями. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В антирейтинге предлогов, используемых мошенниками для выманивания кода, на первом месте маркетплейсы и службы доставки. Сначала злоумышленники сообщают о посылке, а далее требуют подтверждения личности для передачи отправления курьеру.

Помимо этого, аферисты могут сообщить о смене домофона в подъезде, а для получения ключей предложить привязать их к номеру телефона и продиктовать код. Еще один предлог — запись на прием к врачу. Чтобы подтвердить личность, мошенники требуют продиктовать код из СМС.

Сообщается, что подобные схемы также могут быть использованы якобы от имени «Почты России» или образовательных организаций.

Ранее, 17 апреля, УБК МВД России сообщило о способе взлома аккаунта на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана. Злоумышленники звонят жертвам, просят зарегистрироваться на определенном ресурсе и предлагают включить демонстрацию экрана. В результате аферисты получают доступ к личным данным.