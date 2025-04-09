Кнопка доверия: в России начнут верифицировать аккаунты НКО

В России появятся новые меры борьбы с мошенниками, наживающимися на благотворительности. Аккаунты реальных некоммерческих организаций в соцсетях хотят верифицировать через «Госуслуги». Соответствующую инициативу Госдума приняла в первом чтении. Предложенные нормы создадут новый уровень доверия между благотворительными организациями и гражданами , считают эксперты. Однако потребуется работа по информированию населения о новшестве. Поможет ли верификация справиться с волной мошенничества — в материале «Известий».

Повышение прозрачности

О рассмотрении инициативы в Госдуме рассказал в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что россияне часто сталкиваются в соцсетях с объявлениями о сборе денежных средств, опубликованными от имени благотворительных фондов и организаций. Однако проверить достоверность размещенной информации довольно сложно.

«Этим пользуются мошенники, создавая фейковые страницы, копируя аккаунты настоящих организаций и рассылая от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах», — указал спикер ГД.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для решения проблемы власти предлагают верифицировать персональные страницы некоммерческих организаций в соцсетях через «Госуслуги».



«Важно обезопасить людей от действий мошенников. Помогая другим, граждане должны быть уверены, что их средства будут направлены именно на благие цели, а не в карман преступникам», — подчеркнул Володин.

Законопроект в Госдуму в минувшем году внесла группа депутатов во главе с заместителем председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Занко. Инициатива предлагает дополнить закон «О некоммерческих организациях» статьей о размещении информации о деятельности НКО.

Для благотворительных фондов верификация аккаунтов через «Госуслуги» будет обязательной. Остальные НКО могут подтвердить подлинность своей страницы по желанию.

Идентификация страничек повысит уровень доверия граждан к благотворительности, а самим НКО будет проще осуществлять свою деятельность в соцсетях, заявили «Известиям» в Минцифры РФ. ‎Создавать новые страницы при этом не потребуется, уточнили в министерстве. Достаточно будет подтвердить факт создания через портал «Госуслуги».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом в пояснительной записке к законопроекту сообщается, что, по данным ВЦИОМ, россияне могут активнее участвовать в благотворительности, если будут уверены, что их деньги действительно пойдут на нужды некоммерческих организаций.

Однако важно учитывать, что принятие документа имеет и свои риски, которые нужно минимизировать до вступления закона в силу. К такому выводу во время нулевого чтения пришла Общественная палата РФ. Для небольших НКО процесс идентификации может оказаться сложным и затратным.

Кроме того, на начальных этапах новые процедуры могут замедлить работу некоммерческих организаций. Поэтому важно установить реалистичные сроки для внедрения системы . Также важно гарантировать защиту персональных данных НКО и их представителей при верификации.

Редакция «Известий» направила запросы в социальные сети и профильные объединения. На момент выхода публикации ответы не поступили.

Важный инструмент

Преступные схемы, при которых злоумышленники создают фальшивые страницы, маскируясь под известные благотворительные фонды, в последние годы встречаются всё чаще, указывает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Проверить подлинность таких аккаунтов, по его словам, зачастую невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мошенники копируют оформление, заимствуют тексты настоящих организаций, используют чужие фотографии и даже оформляют переводы с реальными реквизитами, но в последнюю минуту подменяют получателя , — отмечает парламентарий.

При этом социальные сети сегодня являются мощным инструментом для сбора средств и оказания помощи нуждающимся , напоминает член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин. И мошеннические действия в этой области необходимо пресекать.

— Люди, которые хотят помочь другим, должны быть уверены в том, что их средства попадут к тем, кому они действительно нужны, а не в руки преступников, — подчеркивает депутат.

Некоторые соцсети, по словам Алексея Говырина, предлагают возможность верификации страниц, но единых стандартов в этой области нет, что не позволяет считать такой метод полноценной гарантией безопасности.

Закон поможет бороться с одним из наиболее распространенных способов мошенничества, при котором создается страница-копия сбора известного фонда, в которую добавляются реквизиты не фонда, а мошенников, считает вице-президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

‎‎— К сожалению, известно много других способов обмана жертвователей. Мы надеемся, что этот закон лишь один из шагов в борьбе с мошенничеством в сфере благотворительности, и нам кажется очень важным, чтобы к этой работе привлекались и сами НКО, — подчеркивает собеседница «Известий».

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‎Пока нет точного понимания, на какие именно критерии будет опираться процедура верификации, уточняет Анна Виноградова.

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‎— Весьма вероятно, что речь идет исключительно о формальных признаках и наличии у организации отчетов в Минюст. Это полезные критерии, но они далеко не исчерпывающие, поэтому говорить о том, что этот законопроект повышает общую прозрачность сектора, наверное, рано, — обращает внимание эксперт.

От мошенничества или поддержки неэффективных способов помощи россиян могут защитить профессионализация НКО, активное обучение их сотрудников, активный обмен опытом и финансирование только доказательных методов лечения и реабилитации, считает директор по устойчивому развитию «Циана» Александра Бабкина. Кроме того, профилактикой мошенничества может стать запрос от общества на прозрачную отчетность НКО.

Комплексный подход

На первый взгляд верификация страниц НКО в соцсетях действительно кажется абсолютным благом, однако этого метода будет недостаточно для борьбы с мошенничеством, предупреждает юрист адвокатского бюро «Дмитрий Фомин и партнеры» Кирилл Мариненко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Необходима системная работа по доведению до населения информации о том, что реальный благотворительный фонд и его реквизиты обязаны находиться на официальной странице в сети интернет, чья достоверность подтверждена государством. В том числе нужна какая-то видимая маркировка, за незаконное использование которой будет предусмотрена ответственность , — полагает адвокат. Значимого результата, по его мнению, удастся достичь лишь при подобном комплексном подходе.

А вот говорить о том, что новая норма усложнит деятельность НКО, преждевременно, считает Мариненко. Согласно закону, для многих организаций порядок является уведомительным.

— Если взять близкую аналогию, то можно вспомнить введение правила о регистрации в социальных сетях блогеров с количеством подписчиков более 10 тыс. На личном опыте убедился, что никаких проблем при такой регистрации не возникло, — приводит сравнение эксперт.

Правда, в законопроекте указывается, что единая система идентификации будет использоваться в порядке, определяемом правительством РФ. Если кабмин выдвинет новые требования к содержанию сайта, верификация действительно может оказаться затруднительной , допускает адвокат.

Проблемы могут возникнуть и в случае, если новые алгоритмы окажутся слишком бюрократизированными , предостерегает управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Кроме того, деятельность НКО будет затруднена, если власти де-факто введут запрет на присутствие неверифицированных страниц в социальных сетях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Некоммерческий сектор в России представлен как крупными фондами, так и малыми объединениями, которые действуют на уровне локальных инициатив. Последние зачастую не обладают ресурсами для прохождения формальных процедур в короткие сроки, — напоминает эксперт.