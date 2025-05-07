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Россияне назвали самые комфортные города для молодежи

Исследование: 63% россиян назвали Санкт-Петербург привлекательным для молодежи
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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Среди опрошенных россиян 63% назвали Санкт-Петербург самым привлекательным для молодых людей, в то время как Москва с небольшим отрывом получила 62% голосов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились «Известия» 7 мая.

Казань заняла третье место с показателем 41%, подтвердив статус одного из наиболее популярных молодежных центров России. Екатеринбург и Сочи разделили четвертую позицию, набрав по 28% голосов опрошенных. Нижний Новгород с 21% следует за ними, опережая Краснодар и Новосибирск, которые показали одинаковый результат в 20%. Владивосток набрал 16%, а Красноярск — 13%. Ростов-на-Дону замыкает представленный список с 12% голосов.

Ключевым фактором привлекательности городов для молодежи оказались возможности для трудоустройства и карьерного роста, которые отметили 76% респондентов. Развитая инфраструктура играет важную роль для 68% опрошенных. Богатый выбор мест для досуга, мероприятий и развлечений назвали существенным преимуществом 57% участников опроса, а высокий уровень образования в вузах отметили 47% респондентов.

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Вместе с тем достойные зарплаты у молодых специалистов важны для 36%. За наличие большой молодежной среды проголосовали 34% респондентов, а за возможность соблюдать баланс между учебой, работой и личной жизнью ценят — 31%. Также опрошенные отметили наличие студенческих общежитий (17%), хорошую экологию (14%), невысокие затраты на проживание и доступное жилье (9%).

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что среди опрошенных россиян почти половина (49%) отдали первенство по трудоголизму Москве — столица традиционно ассоциируется с динамичным ритмом жизни и высокой конкуренцией. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Второе место занял Санкт-Петербург (25%), третье — Новосибирск (14%).

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