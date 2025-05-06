ГАИ перечислила планируемые к перекрытию 7 мая улицы в Москве

В Москве 7 мая в связи с подготовкой к параду будет ограничено движение транспорта на более чем 50 улицах. Столичная Госавтоинспекция перечислила их в своем Telegram-канале 6 мая.

Так, с 05:30 часов до окончания мероприятий ограничат движение по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской, по Волгоградскому проспекту (от Люблинской до Абельмановской улицы), Таганской площади, Садовому кольцу (от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады), в Маяковском тоннеле, по улицам Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Охотный Ряд, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Солянка и Петровка, по набережным Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и другим.

С 10:00 часов до окончания мероприятий ограничения введут на Тверском и Страстном бульварах (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда), в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до Тверской), по улицам Воздвиженка, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большая Полянка, Новый Арбат, Земляной Вал и другим.

«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», — отметили в ведомстве.

Столичный дептранс также предупредил, что на некоторых участках временных ограничений будут запрещена парковка и закрыты подземные пешеходные переходы.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.