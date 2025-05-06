Москвичей предупредили о временных ограничениях транспорта с 7 по 9 мая

В Москве в связи с проходящими мероприятиями по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 7 по 9 мая возможны ограничения движения. Об этом 6 мая рассказали в пресс-службе мэра и правительства.

В указанные дни в столицу прибудут многочисленные иностранные делегации на высшем и высоком уровнях.

«В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

На портале мэра столицы Сергея Собянина отмечено, что 7 мая в городе также будут введены временные ограничения движения транспорта с связи с подготовкой к параду Победы. С 05:30 и до завершения мероприятия в городе будут закрыты ряд центральных улиц и некоторые подземные пешеходные переходы.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.

Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.