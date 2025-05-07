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В Роскачестве дали советы по поддержанию сбалансированного питания в праздники

Эксперт Долгих: в праздничные дни важно выбирать блюда, богатые клетчаткой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В майские праздники многие меняют привычный рацион, включая в него не самые полезные продукты. Председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания, кандидат биологических наук Виктория Долгих рассказала «Известиям», как сохранить баланс в питании и при этом не сильно себя ограничивать.

«В праздничные дни особенно важно выбирать блюда, богатые клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. Именно в этот период многие увеличивают потребление мяса, сахара, простых углеводов и алкоголя, что может негативно отразиться на здоровье», — отметила она.

По ее словам, чтобы организм получил достаточное количество полезных веществ, стоит обратить внимание на функциональные продукты. Они не только насыщают, но и обеспечивают организм необходимыми нутриентами.

Чтобы сделать питание сбалансированным, вместо традиционных майонезных салатов можно приготовить легкие, но питательные варианты: овощные нарезки с хумусом или легким йогуртом, запеченную рыбу или птицу с зеленью, салаты с киноа, авокадо и свежими овощами. Эти блюда содержат полезные жиры, белки и медленные углеводы, которые дают длительное насыщение и не перегружают пищеварение, объяснила специалист.

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Эксперт добавила, что особое внимание стоит уделить ферментированным продуктам, таким как квашеная капуста, кимчи, натуральный йогурт, цельнозерновой хлеб на закваске. Они богаты пробиотиками, пребиотиками, которые поддерживают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет.

По ее мнению, если хочется шашлыков, то следует выбрать нежирные сорта. В жирной свинине или говядине содержится много насыщенных жиров, и за один раз можно съесть две дневные нормы.

Вместе с тем Долгих посоветовала обычные сладости заменить на функциональные. Их отличает увеличенное количество белка, пищевых волокон, небольшое количество углеводов, отсутствие добавленного сахара в составе и очищенной муки высшего сорта.

Специалист подчеркнула, что важно контролировать не только качество, но и количество пищи и ее компонентов. Каждый грамм жира, к примеру, дает 9 ккал. Если не учитывать количество добавленного масла в салаты или при жарке, то можно незаметно набрать дополнительных 300–500 ккал.

Вместе с тем Долгих объяснила, что принцип сбалансированной тарелки поможет избежать переедания: половину порции должны занимать овощи и зелень, четверть — белок, а оставшуюся часть — сложные углеводы в виде бурого риса или гречки, чечевицы, цельнозерновых макарон, цельнозернового хлеба, в составе которого нет очищенной муки высшего сорта. Масла нужно строго дозировать: не более 5 г за раз.

Кроме того, необходимо пить достаточно воды. Алкоголь и сладкие газированные напитки отрицательно влияют на организм, поэтому эксперт рекомендовала от них отказаться, заменив на минеральную воду с лимоном, мятой или имбирем для свежести. При этом травяные чаи — имбирный, ромашковый, мятный — не только утолят жажду, но и улучшат пищеварение.

Ранее, 8 апреля, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что орехи способствуют здоровью сердца и улучшают память, помогают меньше болеть и быстрее восстанавливаться после инфекции. Однако, по ее словам, включать их в рацион следует с осторожностью.

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