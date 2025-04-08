Гастроэнтеролог объяснила пользу орехов

Орехи способствуют здоровью сердца и улучшают память, помогают меньше болеть и быстрее восстанавливаться после инфекции. Однако включать их в рацион следует с осторожностью. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» рассказала «Известиям» 8 апреля, кому особенно полезны орехи и какие нюансы важно учитывать при их употреблении.

По ее словам, для нормальной работы сердечно-сосудистой системы критически важно регулярное поступление с пищей полиненасыщенных жирных кислот.

«Качественные жиры укрепляют клеточные мембраны сосудов, делая их более эластичными и устойчивыми к повреждениям. Помимо этого, полиненасыщенные жирные кислоты участвуют в борьбе с «плохим» холестерином, препятствуя образованию атеросклеротических бляшек», — уточнила она.

Врач добавила, что, если человек регулярно добавляет в рацион орехи, например грецкие, миндаль или фундук, в количестве 20–30 г в день, то он получает необходимую дозу полезных жиров. Это снижает вероятность ишемической болезни сердца, одной из самых распространенных сердечно -сосудистых патологий, на 20%.

«Антиоксиданты, содержащиеся в орехах (витамин Е, полифенолы), дополнительно защищают ткани и органы от повреждений свободными радикалами — нестабильными молекулами, которые образуются на фоне болезней, стресса, недостатка сна и нерационального питания. Магний помогает снять общее напряжение, расслабить сосуды, нормализовать артериальное давление», — объяснила Кашух.

Орехи полезны и для работы нервной системы. Они содержат витамин B6, который участвует в синтезе нейромедиаторов (серотонина, дофамина), отвечающих за хорошее настроение и устойчивость к стрессу. Аминокислота триптофан, также содержащаяся в орехах, способствует улучшению качества сна и помогает бороться с бессонницей, отметила гастроэнтеролог.

Благодаря низкому гликемическому индексу орехи не провоцируют резких колебаний глюкозы в крови, поэтому их можно использовать в качестве перекуса людям с сахарным диабетом. Клетчатка, содержащаяся в орехах, помогает улучшить пищеварение и поддерживает здоровье кишечника, способствуя росту полезной микрофлоры.

Однако, эксперт обратила внимание на то, что добавлять орехи в рацион следует с осторожностью. Из-за высокой калорийности (около 600 ккал на 100 г) их чрезмерное употребление может привести к набору веса. Людям с ожирением стоит строго контролировать порции и не превышать рекомендуемую норму — 30 г, примерно столько орехов содержится в одной горсти.

Кроме того, орехи часто вызывают аллергию. У людей с предрасположенностью к ней даже небольшая порция арахиса, кешью или грецких может вызвать крапивницу и даже анафилактический шок. Поэтому вводить в рацион орехи, а также содержащие их продукты, следует с большой осторожностью, подчеркнула врач.

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