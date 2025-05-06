Сейм Литвы одобрил выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм Литвы одобрил законопроект о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом 6 мая сообщили на сайте парламента.

«Денонсация конвенции является целесообразной, поскольку ситуация с безопасностью в нашем регионе существенно ухудшилась, а военные угрозы Литве и другим государствам — членам НАТО <...> существенно возросли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что окончательное голосование по принятию данного проекта на заседании сейма запланировано на 8 мая.

Оттавская конвенция была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. Она запрещает использование, производство и хранение противопехотных мин.

24 апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс утвердил закон о выходе из Оттавской конвенции. Указывается, что, по оценке Латвии, противопехотные мины в сочетании с другими системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными вариантами.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что совместные заявления стран Балтии и Польши о выходе из Оттавской конвенции связаны с выгодами для НАТО. По ее словам, эти государства нацелены на развитие взаимодействия с производителями противопехотных мин из США.