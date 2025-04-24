Президент Латвии подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 апреля утвердил закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин.

«Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения», — приводит его заявление местный телеканал Tv Net.lv.

Указывается, что, по оценке Латвии, противопехотные мины в сочетании с другими системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными вариантами.

При этом страна намерена минимизировать влияние военных операций на гражданское население, а также продолжить соблюдать нормы международного гуманитарного права. В частности, это касается защиты гражданских лиц во время конфликтных действий на территории Латвии.

Ранее, 16 апреля, экономист, политолог, главный редактор ИА Baltnews Андрей Стариков сообщил «Известиям», что выход Латвии из конвенции о запрете противопехотных мин является решением, которое говорит о подготовке страны к войне. По словам политолога, эти страны взяли курс на войну с Россией. Однако выход из Оттавской конвенции — новый шаг в рамках этого политического курса.

В тот же день парламент Латвии одобрил решение о выходе страны из Конвенции о запрете противопехотных мин. О подобном желании в последние месяцы заявляли представители других стран — Прибалтики, а также Финляндии и Польши.